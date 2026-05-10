Mersin Büyükşehir Belediyesi, spor turizmini güçlendiren uluslararası organizasyonlarla Mersin'in doğal ve tarihi zenginliklerini dünyaya tanıtmayı sürdürürken, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcuyu aynı heyecanda buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Valiliği himayesinde düzenlenen ve Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan maraton; 10K, 33K ve 53K'lık parkurlarda tamamlandı. Sporcular, Kızkalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken; Korikos Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi.

Maraton'un ödül töreni ise tüm parkurların bitiş noktası olan Kızkalesi Müze Beach'te gerçekleştirildi. Genel klasmanda 53K Erkekler Kategorisinde Mustafa Dağdelen 5 saat 3 dakika 22 saniye ile parkurun kazananı oldu.

33K Erkekler Kategorisinde Şahap Dede 3 saat 4 dakika 5 saniye, 33K Kadınlar Kategorisinde Euginie Rooke ise 3 saat 56 dakika 49 saniye ile birincilik elde etti. 10K Erkekler Kategorisinde Rıdvan Aykul 45 dakika 8 saniye, 10K Kadınlar Kategorisinde Anna Kirdan 52 dakika 47 saniye ile birinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu', bu yıl da sporun birleştirici ruhunu Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturdu. Maratona farklı ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 882 sporcu, Kilikya'nın kadim rotalarında aynı heyecanı paylaştı.

Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan parkurlarda koşan sporcular, bir yandan zorlu etaplarda mücadele ederken bir yandan da tarihle iç içe eşsiz bir deneyim yaşadı.

TOK: 'YARIŞMAMIZ 'AÇIK HAVA MÜZESİ' DİYEBİLECEĞİMİZ BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ'

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin'in spor için oldukça uygun bir kent olduğunu kaydetti. Tok, yarışmada 28'i yabancı olmak üzere toplam 882 sporcunun yarıştığını ekleyerek, '5.'sini düzenlediğimiz maratonumuz doğa içerisinde ve 'açık hava müzesi' diyebileceğimiz tarihi yerlerde gerçekleşti. Sporcularımızın, parkurlarımızdan memnun kalmış olmalarını umuyoruz' dedi.