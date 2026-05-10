Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KAYTUR çatısı altında hizmet veren insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşların ilgi odağı oluyor.

KAYSERİ (İGFA) - 9 Mayıs her yıl Dünya Çölyak Günü olarak kutlanırken, doktor başkanın insan ve sağlık odaklı projesi Glütensiz Kafe, binlerce insana hizmet vererek, glütensiz beslenmeyi tercih eden Kayserililerin takdirini kazandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin insan ve sağlık odaklı projelendirilen biri olarak 2021 yılında hizmete açılan ve KAYTUR A.Ş. çatısı altında zengin ürün çeşitliliği ve güler yüzlü hizmeti ile yoğun ilgi gören Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireylerin gözdesi oldu.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe, açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın vatandaşın tercihi oldu. 'Glütensiz üret, sağlıklı tüket' sloganıyla hizmete açılan Glütensiz Kafe'de, pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz yaşam kahvaltısından aperatif yiyeceklere, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek çeşitleri ve simide kadar birçok ürün ve lezzet çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireylerin damak tadına sunulurken kafede ayrıca paketli ürünlerin satışa sunuluyor.

Diğer taraftan Büyükşehir'in Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda üretilen doğal ürünler, Glütensiz Kafe'de gıda mühendisleri kontrolünde sağlıklı şekilde işlenerek vatandaşlarla buluşturuluyor.

Çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve büyük bir beğeni kazanan Glütensiz Kafe'nin personel kadrosu da glütensiz beslenen kişilerden oluşurken uzman bir diyetisyen tarafından glütensiz beslenen misafirlere ücretsiz şekilde glüten ve çölyak ile ilgili danışmanlık hizmeti veriliyor. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Glütensiz Kafe'sinde birçok glütensiz ürününde satışı yapılıyor.