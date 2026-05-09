KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen noktalarda olmaya devam ediyor. Yol güvenliği, çevre düzeni ve altyapı işleyişi için çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, ihtiyaç duyulan alanlara hızlı şekilde müdahale ediyor. Ekipler, kırsal mahallelerde zamanla yıpranan, araçların çarpması sonucu devrilen yön ve trafik levhalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

KIRSALDA LEVHALARA MÜDAHALE

Bu kapsamda kırsal mahalle yollarında zarar gören, yerinden çıkan ya da görünürlüğünü kaybeden yön ve uyarı levhaları ekipler tarafından onarılıyor. Sürücü güvenliği açısından önem taşıyan levhalar yeniden düzenlenerek daha görünür ve sağlam hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sahadaki hızlı müdahale gücü olan A Takımı, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için kent genelinde görev yapmaya devam ediyor.