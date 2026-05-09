Bornova Misketi, Yeşilova Höyüğü'nde bilim, tarih ve gastronomi dünyasını bir araya getirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin coğrafi işaret tescili aldığı Bornova Misket Üzümü, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen özel etkinlikte tarih, tarım ve gastronomi yönleriyle ele alındı. Urla Bağ Yolu Derneği tarafından düzenlenen programda akademisyenler, arkeologlar ve gastronomi uzmanları Bornova Misketi'nin antik çağlardan günümüze uzanan kültürel önemine dikkat çekti. Etkinlikte, yerel değerlerin korunmasının hem kültürel miras hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Urla Bağ Yolu Derneği tarafından düzenlenen ve Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tarih, teruar, stil ve gastronomi başlıklarında gerçekleştirilen panellerde Bornova Misket Üzümü'nün Anadolu tarım tarihi içindeki yeri, aromatik özellikleri ve bölge kültürüne katkısı masaya yatırıldı.

Antik çağdan günümüze uzanan yolculuk

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile Bornova Belediyesi Başkan Vekili Volkan Koçanalı ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük'ün de katıldığı programın açılış bölümünde uzman isimler, Bornova Misketi'nin binlerce yıllık geçmişine dikkat çekti. Urla Bağyolu Derneği Başkanı Serpil Erdurak ile Panelde konuşan akademisyenler ve araştırmacılar, İzmir ve çevresinin antik dönemlerden bu yana üzüm üretim kültürünün merkezlerinden biri olduğunu vurgularken, Bornova Misketi'nin bölgenin tarımsal hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Etkinliğin Yeşilova Höyüğü'nde gerçekleştirilmesi ise tarım kültürünün tarihsel köklerine dikkat çekmesi açısından anlamlı bulundu.

Coğrafi işaretle koruma altında

Bornova Belediyesi'nin aldığı coğrafi işaret tesciliyle birlikte Bornova Misket Üzümü'nün yerel kimliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Uzmanlar, coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca ekonomik değil; kültürel, tarımsal ve turistik değer açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Bornova Misketi'nin kendine özgü aroması, bölge iklimiyle kurduğu bağ ve geleneksel üretim kültürü sayesinde İzmir'in önemli yerel değerlerinden biri olduğu ifade edildi.

Gastronomi dünyasının da ilgi odağı oldu

Etkinliğin son bölümünde şefler ve gastronomi uzmanları, Bornova Misket Üzümü'nün mutfak kültüründeki yerini değerlendirdi. Uzman isimler, üzümün yalnızca tarımsal bir ürün değil; aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğini yansıtan önemli bir gastronomi değeri olduğunu belirtti. Düzenlenen oturumlarda yerel ürünlerin korunmasının sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma açısından taşıdığı öneme de dikkat çekildi.

Bilim, kültür ve yerel değer aynı etkinlikte buluştu

Arkeologlardan gastronomi uzmanlarına, akademisyenlerden üreticilere kadar birçok ismin katıldığı organizasyon, Bornova Misket Üzümü'nün geleceği açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

Katılımcılar, yerel değerlerin korunmasının yalnızca ekonomik değil, kültürel hafızanın yaşatılması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.