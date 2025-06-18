Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler için motivasyon konseri düzenledi.MERSİN (İGFA) - Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Erdemli, Tarsus, Halkkent, Sağlık, Akdeniz ve Gülnar kurs merkezlerinden gelen öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı konserde bir araya geldi. Öğrenciler, konser etkinliğiyle hem sınav öncesi moral depoladı hem de farklı ilçelerden gelen akranlarıyla tanışarak sosyal bağlarını güçlendirdi. Yoğun ders temposunun dışına çıkan öğrenciler, Kent Orkestrası’nın Macit Özcan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdiği canlı performansı ile keyifli saatler geçirdi.

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesi ile 11 kurs merkezinde binlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, gençleri deneyimli kadrolarla sınavlara hazırlarken aile bütçelerine de dolaylı yoldan önemli katkılar sunuyor. Moral konseri ise bu desteklerin yalnızca akademik değil, sosyal yönlü olduğunun güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

GEYİK: “TARSUS’TAN ANAMUR’A KADAR KURS MERKEZLERİMİZİN YKS ÖĞRENCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Gülnar Şubesi Sorumlusu Cansu Geyik, öğrencilerin sınav sürecinde onlara sadece eğitim desteği değil, moral ve motivasyon desteği de sunduklarını vurgulayarak, “Sınava az bir süre kala onların motivasyonlarını artırmak amacıyla bir konser etkinliği düzenledik. Tarsus’tan Anamur’a kadar 11 kurs merkezimizin YKS öğrencilerini bir araya getirdik. Öğrencilerimizin güzel vakit geçirdiklerini görebiliyoruz. Onların hayallerindeki üniversiteyi kazanmalarını diliyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN GENÇLERE MORAL DOKUNUŞU

Etkinliğe Tarsus’tan katılan Elif Zeyrek, eğitimle birlikte sunulan etkinliklerin motivasyonlarını artırdığını ve sınav öncesi streslerini azalttığını dile getirdi. Zeyrek, “Verilen hizmetlerden son derece memnunuz. Eğitim ve etkinliklerin birlikte ilerlemesi bizi çok motive ediyor. Sınava az kalmışken böyle bir konser yapılması bizi yeterince motive etti ve stresimizi azalttı” diye konuştu.

Büyükşehir’in düzenlediği etkinliğin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in gösterdiği özen ve inceliğin bir örneği olduğunu ve kendilerini çok mutlu hissettiklerini belirten Nilay Alyakut, “Belediyemizin hizmetlerimizden çok memnunuz. Vahap Başkanımızın böyle bir etkinlik yapması da çok ince bir düşünce. Eğleniyoruz, mutluyuz ve hizmetler için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Anamur Kurs Merkezi’nden katılan Mehmet Yıldız, sınav sürecinin bazen bunaltıcı olabildiğini ancak düzenlenen bu tür etkinliklerle motivasyonlarının arttığını ifade ederek, “Hocalarımız çok iyi her şekilde bize destek olmaya çalışıyorlar. Bugünkü etkinlik de çok güzel oldu. Çok bunalmıştık, sınav süreci sıkıcı geçiyordu. O yüzden farklı bir etkinlik olunca motive oluyoruz. Büyükşehir bize hem sınav süresince hem sınav sonrasında da büyük destek sağlıyor” dedi.

Sultan Özgü Kurt, etkinliğe Erdemli Kurs Merkezi’nden katılan öğrencilerden. Büyükşehir Belediyesi'nin sınav süresince sunduğu desteklerin çok değerli olduğunu, böyle etkinliklerin de sınava tam anlamıyla hazır hissetmelerine yardımcı olduğunu söyleyen Kurt, “Büyükşehir, sınav süresince bizi çok destekledi. Gerek hocalarla gerek ders kitaplarıyla olsun çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Şimdi de sınava az bir süre kala yaptığı motivasyon konseriyle bütün stresimizi atıp sınava tam olarak hazır bir şekilde girmeye çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e her şey için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.