Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında başlattığı 'TaşıYanım Projesi', üniversite öğrencilerinin şehir içi taşınma sürecindeki maddi yükünü hafifletmeye devam ediyor. Bugüne kadar 55 öğrenci ücretsiz nakliye desteğinden yararlandı.

MERSİN (İGFA) - Üniversite eğitimi için Mersin'e gelen öğrencilerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan taşınma masrafları, Büyükşehir Belediyesi'nin 'TaşıYanım Projesi' sayesinde önemli ölçüde azalıyor.

'Bir TaşıYanım Olsa' sloganıyla 2025 yılında başlatılan uygulama kapsamında, öğrencilere ücretsiz nakliye desteği sunuluyor. Özellikle ilk yıllarında yurtlarda ya da geçici konaklama alanlarında kalan öğrenciler, eğitim süreçleri boyunca daha uygun fiyatlı veya daha güvenli yaşam alanları arayışı nedeniyle, sık sık ev değiştirmek zorunda kalabiliyor.

ÖĞRENCİLER TAŞINMA TALEPLERİNİ ALO 185 TEKSİN ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN İLETİYOR

Artan kira fiyatlarının yanı sıra, nakliye giderleri de öğrenciler ve aileleri için ek bir ekonomik yük oluşturuyor. Öğrenci dostu projeleri ile Türkiye'ye örnek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu noktada devreye giren 'TaşıYanım Projesi', öğrencilerin taşınma sürecini hem ekonomik hem de pratik hale getiriyor.

Şehir içindeki ev taşıma işlemleri için ücretsiz destek sağlayan uygulama sayesinde gençler, taşınma masrafı yapmadan yeni evlerine güvenli bir şekilde yerleşebiliyor. Projeden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, şehir içi taşınma talepleri için Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden başvuruda bulunmaları yeterli oluyor.

Genç dostu belediyecilik anlayışıyla yürütülen proje, yalnızca ekonomik destek sağlamakla kalmıyor; öğrencilerin taşınma sürecinde yaşadığı stres ve belirsizliği de azaltarak, onların eğitim hayatına daha rahat odaklanmalarına katkı sunuyor.

ÇALIŞKAN: 'MERSİN'DE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK SOSYAL DESTEK PROJESİDİR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Sosyolog Nesrin Çalışkan, 'Taşıyanım Projesi' ile temel amaçlarının, öğrencilerin taşınma esnasında yaşadığı maddi ve manevi zorlukları hafifletmek olduğunu söyleyerek, 'Projemiz, Mersin'de öğrenim gören üniversite öğrencilerimize yönelik sosyal destek projesidir. Amacımız, öğrencilerin ev değişikliği sırasında eşyalarının taşınmasına destek vererek, hem ekonomik yüklerini hafifletmek hem de taşınma sürecini kolaylaştırarak manevi destek olmak. Bugüne kadar toplam 55 öğrencimiz bu hizmetten faydalandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olmaya; onların yaşamlarını kolaylaştıran, eğitim süreçlerine destek veren projelerde var olmaya devam edeceğiz' dedi.