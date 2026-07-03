Bursa'da İznik Belediyesi dördüncüsünü gerçekleştirdiği yaz etkinlikleri animasyon film gösterimiyle başladı.

BURSA (İGFA) - İznik Belediyesi, yaz aylarının keyifli etkinliklerine bu yıl da devam ediyor. Ailelerin ve çocukların yoğun katılım gösterdiği etkinlikler yaz ayları boyunca Çarşamba, Perşembe ve Cuma akşamları devam edecek. Çarşamba ve Perşembe akşamları animasyon film gösterimi, Cuma akşamları ise müzik etkinliği gerçekleştirilecek.

İznik Sahilinde oluşturulan açık hava sinemasına aileler ve minikler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılanlar, hem keyifli bir sinema deneyimi yaşamanın hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmenin tadını çıkardılar. Aileler, çocuklar ve sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, unutulmaz anılara sahne oldu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, tüm vatandaşları nostalji dolu yaz etkinliklerine davet ederek şunları dile getirdi; 'İlçemizde bu tür kültürel etkinlikler düzenlemekten ve sizlerin katılımından büyük mutluluk duyuyoruz. Sinemanın etkileyici dünyasını açık havada İznik'in güzellikleriyle birleştirerek halkımızı bir araya getirmek bizi de memnun ediyor. Nostaljik yaz sinemalarını anımsatan etkinliğimiz önümüzdeki haftada farklı filmlerle devam edecek. Çarşamba ve Perşembe akşamları animasyon film gösterimi, Cuma akşamları ise müzik etkinliği gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerle ilçemizde ayrıca kültürel ve sosyal bir birlikteliğin oluşmasına da katkıda bulunuyoruz' diye konuştu.