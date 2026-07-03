Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu hizmet kolları netleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle bazı kamu kurumlarının yer aldığı hizmet kollarında güncellemeye gidildi.

Buna göre, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri hizmet koluna İklim Değişikliği Başkanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı eklendi.

Ulaştırma Hizmetleri hizmet koluna ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü dahil edildi.

Öte yandan Tarım ve Ormancılık Hizmetleri hizmet koluna da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü eklendi.

Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütecek.