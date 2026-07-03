Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kent Bostanları projesi kapsamında Altındağ Kent Bostanı'nı ziyaret ederek yazlık sebzelerin bakımını yapan mahalle sakini kadınlarla bir araya geldi. Atıl alanları üretime kazandırarak kadın emeğini destekleyen projede, salçalık domatesten börülceye kadar uzanan geniş bir yelpazede ilk ürünler toplanmaya başlandı.

İZMİR (İGFA) - Altındağ Kent Bostanı, Bornovalı kadınlar için sadece ekonomik bir destek alanı değil, aynı zamanda güçlü komşuluk ilişkilerinin kurulduğu bir sosyal yaşam merkezine dönüştü. Ücretsiz tahsis edilen parsellerde üretim yapan kadınlar, hayatlarında ilk kez toprakla buluşmanın ve kendi yetiştirdikleri lezzetli ürünleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bostanda yazlık sebze yetiştiren üretici kadınlar menuniyetini dile getirdi.

HEDEF: BORNOVA'DA BOSTANSIZ MAHALLE BIRAKMAMAK

Bornova Belediyesi, ilçedeki atıl belediye arazilerini dönüştürerek altı farklı noktada dev kent bostanları kurdu. Altındağ'da 53 parselle başlayan bu dayanışma dalgası; Pınarbaşı, Mevlana, Işıkkent, Rafetpaşa ile 244 ve 278 parselle en büyük ikisi olan olan EVKA-4 ve Doğanlar Kent Bostanları ile ilçe geneline yayılarak yüzlerce kadına ulaştı.

Ziyaret sırasında projenin önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent bostanlarının sadece sebze yetiştirilen alanlar olmadığını, aksine paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Ömer Eşki, 'Kent Bostanları ile kadınlarımız hem doğayla bağ kuruyor hem de dayanışma içinde üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Amacımız, Bornova'da bostanı olmayan mahalle bırakmamak ve her vatandaşımızın toprağa dokunabilmesini sağlamak. Kadın emeğiyle Bornova daha bereketli, daha güçlü olacak.' dedi.