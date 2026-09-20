Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde, gastro sahnesinde hem bilgilendiren hem eğlendiren etkinlikler gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, ikinci gününde 7'den 70'e tüm vatandaşları gastronomi çatısı altında buluşturmaya devam ediyor.

Festival kapsamında oluşturulan 'Gastro Sahne'de gün boyunca Bursa'nın gastronomisine katkı sunan bilgilendirici söyleşiler ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bursa Coğrafi İşaretli Ürünleri ile Yaratıcı Füzyon Mutfağı' etkinliğinde ünlü şefler Danilo Zanna ve Atakan Özen ile aynı sahnede yemek yaptı. Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri ve İtalya'ya özgü lezzetlerin aynı tabakta buluşturulduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Vekili Şahin Biba ve ünlü şeflerin mutfak üzerine gerçekleştirdiği keyifli sohbet ve tabak Bursalı vatandaşlardan tam not aldı. Etkinliğin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, günün anısına ünlü şeflere plaket ve Bursa'ya özgü şef bıçağı hediye etti.