Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında, kardeş şehirlerin şefleri ve yöresel lezzetleri Bursa'da buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'ne Uluslararası Lezzet Atölyesi damga vurdu. Farklı coğrafyalardan gelen şefler kendi yörelerine özgü geleneksel tatları usta elleriyle hazırlayarak Bursalıların beğenisine sundu.

Festivalin ilk gününde Lefkoşa'dan gelen şefler, Kıbrıs mutfağının sevilen lezzetlerinden tavuklu molehiya ve pilav hazırlayarak katılımcıların beğenisine sundu. Belarus'un Mogilev kentinden gelen şefler ise Mashekov usulü biftek, turşu ve yaban mantarlı mücver hazırladı. Bulgaristan'ın Mestanlı kentinden festivale katılan şefler de yöreye özgü Mestahat yemeğini pişirerek ziyaretçilere ikram etti.

Festivalin ikinci gününde de Tataristan'ın Kazan kentinden gelen şefler, geleneksel Çak Çak ve Koş Tele hazırladı. Sırbistan'ın Novi Pazar kentinden gelen şefler, bölgenin meşhur Novi Pazar mantısını Bursalıların beğenisine sundu. Çin'in Ningbo kentinden gelen şefler ise Jiangnan usulü çıtır tatlı ekşi balığı, yoğurtlu nane sosuyla birlikte hazırladı. Ukrayna'nın Vinnytsia kentinden gelen şefler, Zozulya yulaf lapasının yanı sıra çikolata kaplı kuru erik ve fındık tatlısı ile meyveli komposto hazırladı. Bulgaristan'ın Pleven kentinden gelen şefler ise yöreye özgü geleneksel soğuk balık çorbası pryasolu hazırlayarak festival ziyaretçilerine ikram etti.

ÜÇÜNCÜ GÜN YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Festivalin üçüncü gününde de Balkanlar ve çevre coğrafyalardan gelen şefler hünerlerini sergileyecek. Saraybosna'dan gelen şefler, Boşnak böreği ve hurmacık tatlısının yanı sıra Boşnak kahvesini Bursalılarla buluşturacak. Bulgaristan'ın Veliko Tarnovo kentinden gelen şefler, renkli sebze yemei olarak olarak bilinen Sharena Mandzha ile yoğurtlu ve kavrulmuş unlu Boyar Kreması hazırlayacak. Moldova'nın Cadır Lunga kentinden gelen şefler, sıcak Gagauz kavurması ve gözleme yapacak. Priştina'dan gelen şefler ise Priştine ekmek ve kalbi ile Priştine Lepeniki hazırlayacak. Uluslararası Lezzet Atölyesi'nde ayrıca 20 Eylül tarihinde saat 14.15'te Tahanlı Pide Yeme Yarışması, saat 15.15'te ise Bursa Siyah İncirli Baklava Yeme Yarışması gerçekleştirilecek.

Festivale katılan kardeş şehirlerin şefleri, Bursa'da kendi yöresel lezzetlerini tanıtmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, yemekleri tadan vatandaşların da etkinliğe gösterdiği ilgiden mutlu olduklarını ifade etti. Şefler, kendilerini Bursa'da ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.