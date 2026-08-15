İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM ve İstanbul Valiliği'nin meteorolojik uyarıları doğrultusunda, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı koru, kent ormanı ve yeşil alanlar tedbir amacıyla bugün ziyarete kapatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Kuvvetli rüzgar dolayısıyla İstanbul genelinde bazı korular ve kent ormanları tedbiren ziyarete kapatıldı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul genelinde rüzgarın saatte 40-70 km hıza ulaşması ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenirken, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği dal kırılması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı vatandaşların güvenliği amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bazı yeşil alanlarda geçici olarak ziyaretçi girişine ara verildi.

Söz konusu alanlar, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ziyarete açılacağı bildirildi.

ZİYARETE KAPATILAN ALANLAR

Tedbir kapsamında bugün ziyarete kapatılan alanlar şöyle:

Emirgan Korusu

Yıldız Korusu

Gülhane Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethipaşa Korusu

Hidiv Kasrı Korusu

Beykoz Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Atatürk Kent Ormanı

Florya Atatürk Kent Ormanı

Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı