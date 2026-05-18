Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kurduğu Empati Parkuru ile vatandaşlara görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme fırsatı sundu.

MERSİN (İGFA) - Engelli yurttaşların gün içinde yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için kurulan Empati Parkuru'nda; görme engellilerin yaşamlarını deneyimlemek isteyenlere göz bandı takılıp beyaz baston verilirken, yürüme engellilerle empati içinse için ise yurttaşlar tekerlekli sandalyeye oturdu.

Sosyal yaşamın her alanında var olmak için pek çok zorlukla başa çıkan engelli yurttaşların hayatlarından bir anı deneyimleyen her yaştan insan ise elde ettikleri farkındalık ile artık daha dikkatli olacaklarının altını çizdi.

ÖRBÜK: 'MERSİN'İN HER YANINI ERİŞİLEBİLİR BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü dolayısıyla bir farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda sosyolog olarak çalışan Onur Örbük, 'Amacımız belediyemizin sunduğu erişilebilir hizmetlere engelli bireylerin tam anlamıyla ulaşmasını ve çevresel faktörlerden en az şekilde etkilenmelerini sağlamak. Burada da empati parkuru kurarak vatandaşlara ulaşıp bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Burada kaldırımlarda bulunan hissedilebilir yüzeyleri veya kaldırım rampalarını engelli bireyler kullanırken karşılaştıkları zorlukları ve deneyimlerini vatandaşlara aktararak bir empati oluşturuyoruz. Bu farkındalık ile çevresel faktörlerden ve engellenmelerden minimum düzeyde etkilenmelerini sağlıyoruz' dedi.

Genç yaştaki kişilerin parkuru daha çok deneyimlediğini ve bu sayede küçük yaştan başlayan bir farkındalık kazandırabildiklerini söyleyen Örbük, 'Engellilere yönelik bu hizmetlerin ne olduğunu biliyorlar ama ne için olduğunu bilmiyorlar. Onlar için bilgilendirmeler yaptık, daha dikkatli olacaklarına yönelik bize dönüş sağladılar' sözlerine yer verdi.

Büyükşehir'in Uluslararası Erişilebilirlik Günü kapsamında 2024 yılında bir komisyon kurduğunu ve tüm daire başkanlıklarıyla ortak hareket ederek engellilerin yaşamını her alanda iyileştirmeye çalıştıklarını ifade eden Örbük, 'Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanındayız. Engelsiz Yaşam Merkezi, Otizm Aile Danışma Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkımız ile engellilere erişilebilir bir alan oluşturuyoruz. Mersin'in her yanını erişilebilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.