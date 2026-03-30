Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' kapsamında düzenlediği '5 Gün 5 Oyun-27 Mart Dünya Tiyatro Günü Seçkisi' sanat dolu 5 günün ardından 'Eyvah Nadir' oyunu ile final yaptı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen '5 Gün 5 Oyun-27 Mart Dünya Tiyatro Günü Seçkisi', 24-28 Mart tarihleri arasında sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasında buluşturdu.

5 gün boyunca sahnelenen 5 farklı oyunla tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği seçki, 'Eyvah Nadir' adlı oyunla sona erdi. Seyircilerin de aktif olarak oyuna dahil edildiği eğlenceli sahnelerle dikkat çeken oyun, izleyicilere hem keyifli hem de unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Erdönmez: '5 gün boyunca Mersinli tiyatroseverler bizi yalnız bırakmadı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, Dünya Tiyatro Günü Seçkisi kapsamında Mersinli tiyatroseverlerle dolu dolu bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdönmez, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 24-28 Mart tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda Mersinli tiyatroseverlerle bir araya geldik. Şehrin tiyatrosu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 5 eseriyle yurttaşlarımızı buluşturduk' dedi.

Programın yalnızca oyunlarla sınırlı kalmadığını ifade eden Erdönmez, Türkiye'nin önemli genel sanat yönetmenleri, eleştirmenleri ve ödül jürilerini de Mersin'de ağırladıklarını belirterek bunun kendileri için ayrı bir değer taşıdığını söyleyerek, 'Daha da kıymetli olanı Türkiye'deki önemli genel sanat yönetmenleri, eleştirmenleri ve aynı zamanda ödül jürilerini Mersin'de ağırladık, onları konuk ettik. 5 gün boyunca Mersinli tiyatroseverler bizi asla yalnız bırakmadı' ifadelerini kullandı.