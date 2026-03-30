KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla şehir genelinde yaya öncelikli ulaşım anlayışını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda zamanla yıpranan ve deformasyona uğrayan kaldırımlar yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Başiskele, Gebze, Darıca ve Çayırova'da ihtiyaç duyulan noktalarda eski kaldırımlar sökülerek zemin düzenlemeleri yapıldı. Ardından yeni kaldırım imalatı ve taş döşeme çalışmaları tamamlandı.

VATANDAŞIN YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Yapılan düzenlemelerle birlikte cadde ve sokaklar daha güvenli ve düzenli hale getirilirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran bir ulaşım altyapısı oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi'nin titizlikle yaptığı çalışmalar doğrultusunda kaldırım, bordür ve tretuvar düzenlemeleri ile özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler için ulaşım daha güvenli hale geliyor.