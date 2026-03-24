Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu, sevilen çocuk oyunu 'Bisküvi Adam' ile Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde, Silifke ilçesindeki küçük hanımlar ve küçük beylerle buluştu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, her sezon olduğu gibi bu sezon da çocukların dünyasına dokunan oyunları sahnelemeyi sürdürüyor.

'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında Mersin genelindeki minik seyirciler tiyatro ile tanıştırılıyor.

Çocukların beğeniyle izlediği 'Bisküvi Adam' oyunun, bir evin saatinde yaşayan Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi nedeniyle ev sahipleri tarafından çöpe atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Mutfaktaki arkadaşları tuz, biber ve sonradan aralarına katılan poşet çay ile fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam, dayanışma içinde bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Oyunda çocuklara dostluk, dayanışma ve birlikte çözüm üretmenin önemi eğlenceli bir dille anlatılıyor.

GÜMÜŞ: 'TİYATRO İZLEMEYEN ÇOCUK KALMAYANA KADAR BU PROJE DEVAM EDECEK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Güvenç Gümüş, ' 'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 10-13 Mart tarihleri arasında Silifkeli miniklerle buluştuklarını anlatarak, 'Küçük hanımlarla ve küçük beylerle buluştuk. 4 günde yaklaşık 2 bin 400 minik seyircimizle bir araya geldik. Biz çok eğlendik, onlar da çok eğlendi. Çok keyifli bir dört gün geçirdik. Altı seansla beraber olduk buradaki miniklerle. Tiyatro izlemeyen çocuk kalmayana kadar bu proje devam edecek' dedi.