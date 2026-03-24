Bornova Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçede park yenileme, yürüyüş yolu yapımı ve yeşil alan bakım çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Ömer Eşki, ilçede yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların korunmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçede daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. İlçenin farklı noktalarında parkların bakımından yürüyüş yollarına, oyun alanlarının yenilenmesinden fidan üretimine kadar pek çok çalışma eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Bornova Belediyesi ekipleri, özellikle çocukların güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi için parklarda yenileme çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda Ümit Mahallesi Muhtarlık arkasındaki parkta çocuk oyun alanlarının zeminleri ve oyuncakları yenilenerek daha güvenli ve modern hale getiriliyor. Yapılan çalışmalarla hem çocukların hem de ailelerin parkları daha rahat kullanabilmesi hedefleniyor.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI KAZANDIRILIYOR

Bornova'da vatandaşların doğayla iç içe spor yapabileceği alanlar da artırılıyor. EVKA-4 Kent Bostanı çevresinde yürüyüş yolları yapılarak bölge sakinlerinin kullanımına sunuluyor. Bu çalışmalar sayesinde hem sağlıklı yaşam destekleniyor hem de kent bostanı çevresi daha düzenli ve erişilebilir hale getiriliyor.

Park, meydan ve refüjlerde de bakım çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri tarafından Pınarbaşı Meydanı ve Değirmenaltı önü başta olmak üzere birçok noktada çim biçme ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor. Bu çalışmalarla Bornova'nın yeşil alanlarının estetik görünümü korunurken, kent dokusunun daha düzenli hale gelmesi sağlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Bornova'da hem çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklar oluşturmak hem de vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanları çoğaltmak için çalışıyoruz. Parklarımızı yeniliyor, yürüyüş yolları yapıyor ve kendi fidanlarımızı üreterek kentimizi daha yeşil hale getiriyoruz. Amacımız Bornova'yı herkes için daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent yapmak.'