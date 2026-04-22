Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Yılmaz Boz'u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Ziyaret dolayısıyla gerçekleşen görüşmede; Artvin Valisi Turan Ergün ve Genel Sekreter Yılmaz Boz, Artvin'de genelinde planlanan projeler, kırsal altyapı çalışmaları ve 2026 yılı yatırım hedefleri üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirdi.

Vali Ergün, köylere ulaştırılan hizmetlerin kalitesini artırma noktasında İl Özel İdaresinin üstlendiği kritik rolün önemine değinerek, Genel Sekreter Boz'a çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

Boz, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Ergün'e şükranlarını sunarak, Artvin Valiliği koordinesinde, şehrin her köşesine hizmet götürmek için kurum olarak tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.