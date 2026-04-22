Bilecik'te tarımın geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir iş birliği hayata geçirildi. Bilecik Belediyeler Birliği, Biyosun ve Jandarma Asayiş Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren JAVDES Tarım ile imzalanan protokol, şehrin tarımsal kalkınmasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan anlaşmanın sadece bir iş birliği değil, aynı zamanda üreticiye doğrudan dokunan stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Protokol kapsamında üreticilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan gübre, JAVDES Tarım güvencesiyle daha uygun ve erişilebilir hale getirilecek. Bu adımın, özellikle artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçiler için adeta 'can suyu' olması bekleniyor.

BİLECİK ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'YE AÇILIYOR

Anlaşmanın bir diğer dikkat çeken yönü ise Bilecik'in yerel ve özgün tarım ürünlerinin markalaşması. Şehrin bereketli topraklarında yetişen ürünler, JAVDES Tarım markasıyla Türkiye genelinde raflara taşınacak. Bu gelişme, Bilecik'in sadece üretim gücünü değil, aynı zamanda marka değerini de artıracak.

Javdes Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Ufuk Soyluoğlu protokol imzalayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, açıklamasında, 'Bu protokolle üreticimize güçlü bir destek sağlıyoruz. Önceliğimiz her zaman üretenin, emek verenin yanında olmak. Bilecik'in bereketini büyütmek, değerlerimizi ulusal çapta bir markaya dönüştürmek için kararlıyız.' dedi.

Uzmanlara göre bu iş birliği, yalnızca kısa vadeli bir destek değil; aynı zamanda Bilecik'in tarım vizyonunu uzun vadede güçlendirecek stratejik bir model. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve ürünlerin markalaşarak geniş pazarlara ulaşması, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Bilecik'te atılan bu adım, yerelden ulusala uzanan kalkınma hamlesinin güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor. Tarımda üretimden pazarlamaya kadar uzanan bu bütüncül yaklaşım, çiftçinin yüzünü güldürürken, şehrin geleceğine de umut oluyor.