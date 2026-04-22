İZMEK'in Çubuklubala Kurs Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler, mahallelerine kazandırılan bu imkan sayesinde hem mesleki hem sosyal açıdan gelişim sağladıklarını belirterek İzmit Belediyesine teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Vildan Bacıoğlu Taşkan ve ilgili birim müdürleri, İZMEK'in Çubuklubala Mahallesi'nde faaliyet gösteren kurs merkezini ziyaret etti. Programa Çubuklubala Mahalle Muhtarı Muharrem Kaymaz da katıldı.

Kurs merkezinden faydalanan kursiyerler ve eğitmenler tarafından karşılanan heyet, samimi bir ortamda ağırlandı. Kursiyerler, mahalleye kazandırılan kurs merkezi sayesinde hem mesleki hem de sosyal anlamda önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade ederek İzmit Belediyesine teşekkür etti.

Program kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan çeşitli yemekler konuklara ikram edildi. Ziyaret, karşılıklı sohbet ve memnuniyet ifadeleriyle sona ererken İzmit Belediyesi heyeti de programın sonunda kadınlara başörtüsü hediye etti.