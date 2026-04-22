486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 'Hoş Geldin Mesir' kortejiyle büyük bir coşku içinde başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı yürüyüşte Manisalılar sokaklara döküldü. Başkan Dutlulu, bu köklü geleneği her yıl daha ileriye taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu'nun yanı sıra korteje; CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş ile daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa'nın 5 asırlık köklü mirasını simgeleyen festivale katılan farklı ülkelerin halk dansları ekipleri, kortej boyunca sergiledikleri performanslarla vatandaşların büyük beğenisini topladı. Hayri İplikçi Parkı'ndan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından düzenlenen bando gösterileri ve halk oyunları sunumları, festivalin ilk gün coşkusunu zirveye taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, festivalin tarihsel önemine dikkat çekerek şunları söyledi: '486 yıldır devam eden ve 5 asra yaklaşan bu mirası dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtacağız. Yaşadığımız acı kayıplar nedeniyle konser etkinliklerimizi Mayıs ayına erteledik; ancak festivalimiz içeriğiyle yine dopdolu. Gastronomiden tiyatroya, aromaterapiden fitoterapiye kadar pek çok etkinlikle hemşehrilerimize keyifli bir festival süreci sunacağız. Her yıl çıtayı daha da yükselteceğiz.'

Manisa'nın zor bir dönemden geçtiğini belirten Başkan Dutlulu, konuşmasında merhum Belediye Başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ı da anarak duygu dolu bir mesaj verdi: 'Şehrimiz zorlu bir süreçten geçti. Bu acıları el birliğiyle atlatmaya çalışıyoruz. Ferdi Başkanımızı ve Gülşah Başkanımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Onların hayal ettiği, daha güzel bir Manisa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu festivalin tüm Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi çok seviyorum.'