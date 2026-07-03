Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesi kapsamında 13 ilçede 13 temsil sahneleyerek 4 binden fazla yurttaşı tiyatronun büyüleyici atmosferiyle buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Sanatın birleştirici gücünü kentin dört bir yanına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatrosu, 7'den 70'e tüm yurttaşları tiyatronun büyüleyici atmosferi ile bir araya getirmeye devam ediyor.

'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesi ile 13 ilçede 13 temsil gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu, 'tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın' hedefine emin adımlarla ilerliyor.

BÜYÜKŞEHİR İLE SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ İLÇELERDE HAYAT BULDU

Sanatı ve sanatçıyı kentin gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak gören Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyonu öncülüğünde, her geçen gün gelişen ve büyüyen sanatçı kadrosuyla birbirinden güzel oyunları yurttaşlarla buluşturan Şehir Tiyatrosu, turneleri ile de 13 ilçede alkışları topladı.

Yetişkinler için 'Eyvah Nadir', çocuklar için ise 'Hayal Dünyası' oyununu Mersin'in tüm ilçelerinde sahneleyen Şehir Tiyatrosu, kentin dört bir yanını sanat ile buluşturdu.

Sezon boyunca Mersinli sanatseverlerden tam not alan ve büyük alkış toplayan sanatçı kadrosuyla, oyunlarını yurttaşların yaşadığı ilçelere de taşıyan Şehir Tiyatrosu; yetişkinleri sanatın birleştirici gücüyle etkilerken, çocukların yüzlerinde ise gülümsemeler bıraktı.

16 Haziran'da Akdeniz ilçesinde başladıkları 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' yolculuğunu 30 Haziran'da Gülnar'da noktalayan Şehir Tiyatrosu, 4 binden fazla vatandaşı temsiller ile buluşturdu.

ÖZMEN: '13 İLÇEDE, 13 GÜNDE, 13 TEMSİL İLE TİYATROYU DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR HALE GETİRDİK'

13 gün, 13 ilçede 13 temsil hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı ve Oyuncusu Ceren Özmen, 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesine ilk kez bu sene başladıklarını belirtti. 16 Haziran'da Akdeniz ilçesinde ilk temsillerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Özmen, 'Şehrin Gezici Tiyatrosu olarak hedeflediğimiz amaç, sezon içinde hem merkezdeki hem de ilçelerdeki sahnelerimize gelmekte zorlanan seyircilerimizin yaşadıkları yerlere konuk olarak, tiyatroyu daha erişilebilir bir hale getirmekti. Aynı zamanda tiyatromuzu tanıtmak, yeni seyircilerle tanışmak ve hep birlikte keyifli bir yaz akşamı geçirmek istedik. Bu bizim için çok keyifli ve bol keşifli bir yolculuk oldu' ifadelerini kullandı.