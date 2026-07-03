Haziran enflasyonuyla birlikte emekli maaşında yapılacak artışın zam değil fark ödemesi olduğunu vurgulayan TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, alım gücündeki düşüşe işaret ederek 'Emeklinin parası, altınları çalınıyor' dedi.

BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran enflasyonunu %0,99 olarak açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise %1,94 olarak duyurdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, temmuzda yüzde 17,76; memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 zam alacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, 'Çarşı-pazardaki enflasyon yüzde 0,99 değil,10 katı fazlası. Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimiz, sesimizi duysun.' değerlendirmesini yaptı.

ZAM DEĞİL FARK!

Bu yıl da 'refah payı' uygulamasına gidilmediğine dikkati çeken TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, 'Bu zam değil, enflasyon farkıdır. Daha zam oranı açıklanmadan köprü ve otoyol geçiş ücretleri artırıldı. Restoran ve kafeler, menülerini güncelledi. Emeklinin güç bela içtiği çaya, kahveye fahiş zamlar yapıldı. Enflasyon farkı, geçmiş 6 aya dönük kaybedilen satın alma gücünü telafi etmek için uygulanır. Son artışlarla yeni bir enflasyon farkı oluşmuştur. Bu fark, kök aylığa uygulandığı için yaklaşık 5 milyon emeklinin cebine giren para değişmeyecek. Milyonlarca emekli, temmuzda 20 bin lira almaya devam edecek.' diye konuştu.

MAAŞTAN 10 ÇEYREK ALTIN ERİDİ

Emeklilerin yaşadığı ekonomik kaybın en açık göstergesinin alım gücündeki çöküş olduğunu vurgulayan Kenan Pars, '2016'da emekli maaşımla yaklaşık 14 çeyrek altın alabiliyordum. Bugün ise 4 çeyrek altın ancak alabiliyorum. Şimdi buradan soruyorum: Emeklinin 10 çeyrek altınlık emeğini kim çaldı? Yıllarca çalışan, prim ödeyen, bu ülkeye değer katan insanların alın teri nasıl bu kadar değersiz hale geldi? Bu farklar; daha cebimize girmeden pazarda, markette, faturada eriyor. TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 35 bin 759 TL'ye, yoksulluk sınırı 116 bin 478 TL'ye yükseldi. 20 bin TL'lik en düşük emekli maaşı; açlık sınırının 15 bin 759 TL, yoksulluk sınırının ise 96 bin 478 TL altında. Bu rakamlar, insani değil.' dedi.

Emeklilerin torunlarına harçlık veremediği için kahrolduğunu da belirten Pars, 'En düşük emekli aylığı, asgari ücrete eşitlenmeli. Kök maaş mağduriyeti sona erdirilmeli, refah payı verilmeli. Biz bu ülkenin yükü değil, temeliyiz. Bu maaşlar; sadece emekliye değil; esnafa, pazarcıya, ekonomiye can verir. Sadaka değil, yıllarca ödediğimiz emeğin karşılığını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerine sesleniyorum: Emekliye enflasyon farkı ya da seyyanen zammı acil olarak talep ediyoruz. Ayakta duracak hali kalmayan emekliler için artık bıçak, kemiğe dayanmaktan öte kemiği paramparça etmiş durumda! Milyonlarca emekliyi açlığa mahkûm etmeyin.' ifadelerini kullandı.