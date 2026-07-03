Giresun İş İnsanları ve Bürokratları Derneği (GİRİB), Bursa Şubesi'nin kuruluşunu tamamlayarak faaliyetlerine başladı. GİRİB Bursa Şube Başkanlığı görevine Bursa Tirebolular Derneği Başkanı Fahri Karaman atanırken, şubenin yönetim kadrosu da oluşturuldu.

BURSA (İGFA) - GİRİB Bursa Şube Başkan Yardımcısı ve Sekreteri Şeref Sevindik, yaptığı açıklamada, derneğin Türkiye genelinde Giresunlular arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, iş insanları ile bürokratları ortak hedefler doğrultusunda buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Merkezi Ankara'da bulunan ve Türkiye genelindeki en yaygın ve üst düzey iş insanı ve bürokratları barındıran Giresun sivil toplum yapılanmalarından biri olan GİRİB'in; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Samsun, Zonguldak ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde teşkilatlandığını belirten Sevindik, Bursa şubesinin de güçlü bir yönetim kadrosuyla çalışmalarına başladığını ifade etti.

GİRİB Bursa Şube Başkanı Fahri Karaman ise derneğin yalnızca hemşehri dayanışmasını esas alan bir yapı olmadığını vurgulayarak, 'Ekonomik, ticari ve sosyal alanlarda Giresunlu iş insanları ile bürokratlar arasında işbirliğini güçlendirmeyi, yatırım odaklı projeler üretmeyi ve Giresun'un yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde şubeleşerek Giresunlular adına güçlü bir lobi oluşturmayı amaçlıyoruz.' dedi.

Karaman, GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu'nun kararıyla Bursa Şube Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, görev tevdi töreninin Ankara'da gerçekleştirilecek ilk genel merkez toplantısında yapılacağını kaydetti.

Fahri Karaman başkanlığındaki GİRİB Bursa Şubesi'nde yönetimde görev bölümü şöyle oldu:

Başkan Vekili ve Bürokratlar Başkanı: Mehmet Demir

Başkan Yardımcısı ve Sekreter: Şeref Sevindik

Mali İşler Başkanı: Bayram Güneş

Ticari İşler ve İhracat Başkanı: Ayhan Emecan

STK ve Organizasyonlar Başkanı: Ayhan Günaydın

Sosyal İlişkiler Başkanı: Kazım Yaman

Eğitim Birimi Başkanı: Keramettin Gürel

Girişimcilik Başkanı: Mücahit Akça

Hukuk İşleri Başkanı: Av. Dilara Akkaya Buzlu

Kadın Dayanışma Başkanı: Nilgün Tomak