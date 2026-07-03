Mudanya Kent Konseyi ile S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, 9, 10, 11 ve 12. sınıf kız öğrencilerine ücretsiz barınma, beslenme, akademik ve kişisel gelişim desteği sağlanacak. Projenin tanıtımı Mudanya Muhtarlar Derneği'nde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK)'nin kızlara yönelik olarak 2001 yılından bu yana sürdürdüğü 'Kır Çiçekleri Okusun Diye' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ozan Kozan başkanlığındaki Mudanya Kent Konseyi'nde yeni bir iş birliğine gidiliyor. 'Her kız çocuğu okusun, geleceğe umut olsun' sloganıyla başlatılan proje kapsamında lise öğrencilerine ev konforunda ücretsiz konaklama ve eğitim desteği sunulacak.

Projenin tanıtımı, Mudanya Muhtarlar Derneği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Göksel Mete, ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Aydın, ÇEK Destek Birimler ve Yurtlar Müdürü Ayşen İnci, Bursa Barosu Genel Sekreteri Yener Poroy, kent konseyi yürütme kurulu üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, projenin tanıtımına muhtarlarla başlamayı özellikle tercih ettiklerini belirterek, mahallelerde eğitim desteğine ihtiyaç duyan kız öğrencilerin tespit edilmesinde muhtarların önemli rol üstleneceğini söyledi. LGS'nin ardından Bursa'daki nitelikli liseleri kazanan ancak barınma sorunu yaşayan kız öğrencilerin desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Kozan, yeni dönemin ilk sosyal sorumluluk projesini ÇEK iş birliğiyle hayata geçirmek istediklerini dile getirdi. Kozan, söz konusu iş birliğinin paydaşları olarak muhtarların yanı sıra Ziraat Odaları ile bünyelerindeki STK'lara büyük görevler düştüğünü söyledi.

ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Aydın ise 84 öğrenci kapasiteli Güler Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda halen 34 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, geçmiş yıllarda deprem bölgesinden gelen öğrencileri de mezun ettiklerini söyledi. Aydın, kriterleri taşıyan öğrencilerin yapılacak mülakatların ardından yurda kabul edileceğini ifade etti.

ÇEK Destek Birimler ve Yurtlar Müdürü Ayşen İnci de 2001 yılından bu yana yürüttükleri 'Kır Çiçekleri' projesiyle bugüne kadar 379 kız öğrenciyi mezun ederek iş hayatına kazandırdıklarını belirtti. İnci, 'Mudanya'dan da birçok kız öğrencimizin hayatına dokunmayı hedefliyoruz' dedi.

Proje kapsamında Güler Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda 9, 10, 11 ve 12. sınıfta eğitim gören kız öğrencilere tamamen ücretsiz yatılı konaklama imkânı sunulacak. Öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken, güvenli bir ortamda akademik ve kişisel gelişimlerine yönelik destekler de verilecek.

Yetkililer, özellikle LGS sonrasında bulunduğu bölgede eğitim imkânı sınırlı olan ve akademik desteğe ihtiyaç duyan başarılı kız öğrencilerin projeye yönlendirilmesi konusunda muhtarlar ve eğitim camiasının desteğini beklediklerini ifade etti.