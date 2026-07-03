Türkiye Kadınlar 2. Ligi'ne dönmeyi hedefleyen Artvinspor Kadın Voleybol Takımı için yürütülen sponsorluk çalışmalarına Bursa'dan destek geldi. Cemka Poliüretan Metal, kulübün yeniden yapılanma sürecine katkı vereceğini açıkladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü'nün yeniden Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek kadın voleybol takımını kurma hedefi doğrultusunda başlattığı sponsorluk çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Bursa'da faaliyet gösteren Cemka Poliüretan Metal, kulübün projesine destek vereceğini duyurdu.

Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Sarayoğlu, Bursa Temsilcisi Kamil Şatır ve takım antrenörü Yusuf Arslaner'den oluşan heyet, şirketin sahibi iş insanı İsmail Gökhan Özkül'ü ziyaret etti. Görüşmede kadın voleybol takımının yeniden yapılanma süreci, sponsorluk çalışmaları ve kulübün gelecek hedefleri ele alındı. Ziyarette konuşan İsmail Gökhan Özkül, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek Artvinspor'a destek vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bursa doğumlu olduğunu, aynı zamanda Artvin'in damadı olduğunu ve uzun yıllar futbol antrenörlüğü yaptığını ifade eden Özkül, Artvinspor'un Bursa temsilciliği görevini büyük bir memnuniyetle üstlendiğini belirtti. Kulübün özellikle kadın voleybolunda yeniden başarı yakalaması için yürütülen çalışmaları desteklediklerini dile getiren Özkül, son yıllarda Artvin'de salon sporlarına ilginin arttığını, Artvinspor'un ise ilin profesyonel anlamdaki en önemli spor kulübü konumunda bulunduğunu kaydetti.

Artvin'de spor altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Özkül, kentte mevcut spor salonlarının yetersiz kaldığını belirterek gençlerin ve sporcuların daha fazla tesise ihtiyaç duyduğunu söyledi. Spor yatırımlarının artırılmasının hem gençlerin gelişimi hem de bölge sporunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şirket faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Özkül, 2005 yılında kurulan Cemka Poliüretan Metal'in bugün Bursa ve Sakarya'daki üretim tesisleriyle toplam üç lokasyonda faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 85 kişiye istihdam sağladığını belirtti. Savunma sanayi başta olmak üzere otomotiv, ticari araç, medikal, mobilya, tekne ve karavan sektörlerine üretim yaptıklarını aktaran Özkül, üretimlerinin yaklaşık yüzde 35-38'ini ihraç ettiklerini söyledi. Şirketin yakın dönemde faaliyetlerini 'Cemka Savunma Poliüretan Metal' adıyla sürdüreceğini de açıkladı.

Artvinspor yönetimi ise kadın voleybol takımını yeniden liglere kazandırmak amacıyla yürütülen sponsorluk görüşmelerinin olumlu ilerlediğini belirterek, iş dünyasının desteğiyle güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Kulüp yetkilileri, kadın voleybolunun Artvin'de yeniden hak ettiği konuma ulaşması için katkı sunan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.