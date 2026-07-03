Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin gönüllü dalgıç ekibi, belediyenin falezlerde bulunan beş ücretsiz mobil plajından biri olan Erenkuş Plajı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin düzenli olarak sürdürdüğü deniz dibi temizlik çalışmalarında Mermerli, Lara ve İnciraltı plajlarının ardından gönüllü dalgıç ekibi bu kez rotasını Erenkuş Plajı'na çevirdi.

Aynı zamanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beydağları'nı seyrederken 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünü söylediği nokta olarak anılan Erenkuş Plajı'nda gerçekleştirilen temizlikte deniz dibinden çok sayıda plastik ve teneke ambalaj atığı çıkarıldı.

Toplanan atıklar, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla COP31 projesi kapsamında değerlendirilecek. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından estetik sanat objelerine dönüştürülecek atıklar, COP31 sürecinde düzenlenecek etkinliklerde sergilenecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği deniz dibi temizlik çalışmaları, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlarken çevre farkındalığının artırılmasını hedefliyor. Denizden çıkarılan atıkların sanata dönüştürülmesiyle hem deniz kirliliğine dikkat çekilmesi hem de geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.