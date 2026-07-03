İzmit Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) işbirliğinde hayata geçirilen Bağ Projesi'nin ödül töreni gerçekleşti. Proje çok sayıda kadın girişimciye umut oldu

KOCAELİ (İGFA) - Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü şekilde yer almasını destekleyen İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile KOİDER iş birliğinde yürütülen Bağ Projesi'nin ödül töreni, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Program kapsamında projeye katılan kadınlara sertifikaları takdim edilirken, en başarılı dört proje sahibi de ödüllerine kavuştu.

Düzenlenen programa İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Nilgün İrteni ve Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, Anahtar Parti İl Başkan Yardımcıları Yüksel Özkan ve Fatih Mehmet Kesici, birim müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

'KADINLARIMIZI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM'

Programda konuşan Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, projede yer almaktan gurur ve heyecan duyduğunu ifade ederek, 'Kadınların cesaretlerini ve fikirlerini hayata geçirme isteğini görmek çok kıymetli. Tüm kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu azim ve heyecanın devam etmesini diliyorum. Kadınlarımızın birbirlerine destek olmayı ve el ele vermeyi unutmaması gerekiyor. Ödüller birer sembol, ancak projenin başından bugüne emek veren herkes aslında kazandı' dedi.

KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı ise Bağ Projesi'nin temel amacının kadınlar arasında güçlü bağlar oluşturmak olduğunu belirterek, 'Dört yılda 128 kadının iş hayatına adım atmasına ve doğru bir yol haritası oluşturmasına katkı sunduk. Bu süreçte hepimiz önemli deneyimler kazandık. İzmit Belediyesinin desteği bizim için çok değerliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Program sonunda Bağ Projesi kapsamında başarılı bulunan kadın girişimciler ödüllendirildi. Ödül alan isimler ise Gülnur Kasarcı, Yasemin Selay Bozkurt, Hadiye Dindoruk ve Nazan Yanık Aygün oldu. Program hatıra fotoğrafı ve pasta kesimiyle son buldu.