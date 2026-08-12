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Kararın yayımlanmasıyla birlikte TBMM'nin tatil takvimi resmiyet kazanmış oldu.

Böylece TBMM'nin yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlayacak. Meclis'in tatil süresince Genel Kurul çalışmaları yürütülmeyecek; yeni yasama döneminde gündeme alınacak kanun teklifleri ve siyasi çalışmaların hazırlıkları ise sürdürülecek.

1512 sayılı TBMM Kararı uyarınca Meclis, 10 Ağustos 2026 Pazartesi gününden başlamak üzere çalışmalarına ara verdi. Milletvekilleri, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden Genel Kurul'da bir araya gelecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesine ilişkin karar, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. 1512 sayılı kararla Meclis çalışmalarına 10 Ağustos'tan itibaren ara verilirken, TBMM 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanacak.

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