Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, tiyatro ve dağcılık kulüpleri kurarak üyelerine hem sosyal hem mesleki alanda yeni faaliyetler kazandırıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, üyelerinin mesleki gelişimini desteklemenin yanı sıra sosyal etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Oda Başkanı Tansu Erçevik, oda bünyesinde kurulan yeni kulüpler ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Oda üyelerinden Fatih Derya Muti liderliğinde kurulan tiyatro kulübü, çalışmalarına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi salonlarında başlandığını duyuran Başkan Erçevik, profesyonel rehber Muti'nin eğitmenliğinde temel tiyatro eğitimi alan üyelerin sahne çalışmalarına hazırlandığını, kulübün ilk oyununu ise rehberlerin görev sırasında yaşadığı ilginç ve komik olaylar üzerine kurgulanacağını belirtti.

Öte yandan oda bünyesinde kurulan dağcılık kulübünün de faaliyetlerine başladığını ifade eden Başkan Erçevik, Ömer Yavuz liderliğinde gerçekleştirilen ilk etkinlikte üyelerin Uludağ eteklerinde yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş yaptığını, etkinlik sırasında katılımcılara dağcılık ekipmanları, yön bulma teknikleri ve temel doğa yürüyüşü eğitimi verildiğini söyledi.

Bunun yanı sıra oda üyeleri Esra Öztürk'ün koordinasyonunda Irgandı Köprüsü'nde bir araya gelerek geleneksel sanat atölyelerini ziyaret ettiklrini belirten Erçevik, ebru ve çini sanatına ilişkin bilgi alan rehberler, ney atölyesinde de dinleti izlediklerini kaydetti.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Oda Başkanı Tansu Erçevik, üyelerin hem mesleki, hem kişisel gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.