Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaralanan kedi ve köpekleri Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ederek yeniden yaşama kazandırıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaralanan ve yaşam mücadelesi veren can dostlarına umut olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi altına alınan yaralı kedi ve köpekler, veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yeniden sağlığına kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı hayvanlara en kısa sürede ulaşıyor.

Olay yerine giden ekipler tarafından güvenli şekilde alınan can dostlar, vakit kaybetmeden Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'na ulaştırılarak veteriner hekimlere emanet ediliyor.

Merkezde gerçekleşen muayene ve tetkiklerin ardından tedavi süreci başlatılan yaralı kedi ve köpekler, uzman veteriner hekimlerin ve teknik ekibin yoğun çabasıyla yaşama tutunuyor.

Kimi trafik kazası, kimi darp, kimi ise farklı nedenlerle yaralanan patili dostlar; uygulanan tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuşarak yeni bir yaşam şansı elde ediyor.

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Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yürütülen özverili çalışmaların en anlamlı örnekleri arasında yer alan Mucize, Demircan ve Serum, yaşama tutunan patili dostlardan yalnızca birkaçı. İlk getirildiklerinde yaşam belirtileri oldukça zayıf olan bu hayvanlar, günler süren titiz tedavi ve bakımın ardından ayağa kalktılar. Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan her canın yaşam hakkını korumak ve onları yeniden sağlığına kavuşturmak için, veteriner hekimleri ve saha ekipleriyle çalışmalarına aralıksız devam edecek.