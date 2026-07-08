Bursa'da İznik Belediyesi tarafından düzenlenen İznik Yaz Etkinlikleri kapsamında, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi İznik Sahili'nde vatandaşlarla buluştu.

BURSA (İGFA) - Yaz akşamlarının keyfini kültür ve sanat etkinlikleriyle birleştiren programda, İznikliler açık hava sineması atmosferinde Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden birini izleme fırsatı buldu. Sahil hattında gerçekleştirilen etkinlik, nostaljik ortamı, samimi atmosferi ve vatandaşların ilgisiyle keyifli bir akşama sahne oldu.

İznik'in tarihi ve doğal güzellikleriyle bütünleşen yaz etkinlikleri, ilçede sosyal yaşamı canlandırırken vatandaşların kültür-sanat faaliyetleriyle buluşmasına da katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaz etkinliklerinin vatandaşları bir araya getiren önemli bir sosyal buluşma alanı oluşturduğunu belirterek, 'İznik'imizin yaz akşamlarını kültür, sanat ve sosyal etkinliklerle daha keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren programları düzenlemeye devam edeceğiz. İznik'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bütünleşen bu etkinliklerin hemşerilerimize güzel anılar bırakmasını diliyorum.' dedi.