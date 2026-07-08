Türkiye'nin dört bir yanından gelen lise öğrencileri, GTÜ bünyesindeki araştırma laboratuvarlarında uygulamalı çalışmalar yaparak bilim dünyasıyla tanıştı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), gençlerin bilimsel meraklarını desteklemek ve araştırma kültürünü erken yaşta kazandırmak amacıyla düzenlenen 'Bilimle Tanış: Araştırma Staj Programı'na ev sahipliği yaptı. Bu yıl kapsamı genişletilen programda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 275 lise öğrencisi üniversitenin 23 farklı bölümünde ağırlandı.

İLK GÜN ORYANTASYON VE AÇILIŞ KONUŞMALARI

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış oturumu ile başlayan programın ilk gününde, GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. M. Çağatay Aktürk ile Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Gör. Çiçek Tomrukçu tarafından oryantasyon eğitimi ve bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ardından GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Damla Arısan ve Prof. Dr. Mahmut Durmuş, açılış konuşmalarıyla öğrencileri selamlayarak kendilerine verimli bir süreç geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. İlk gün programı, bölümlerdeki tanışma etkinlikleriyle devam etti.

23 BÖLÜMDE UYGULAMALI LABORATUVAR DENEYİMİ

Bir hafta boyunca süren etkinlikler kapsamında öğrenciler; Mühendislik, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Temel Bilimler, Mimarlık ve İşletme Fakülteleri, Nanoteknoloji ile Biyoteknoloji Enstitüsüne bağlı 23 farklı bölümde yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Bilgisayar, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Çevre, Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya, Makine, Malzeme Bilimi, Uçak, Siber Güvenlik Mühendisliği ile Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG), Nanoteknoloji, Veri Bilimi, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, İktisat, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında atölye ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirildi.

Akademisyenler ve araştırma görevlilerinin rehberliğinde birebir uygulamalar yapan lise öğrencileri, teorik bilgileri pratik becerilere dönüştürme fırsatı buldu.

Bu etkinlikler, öğrencilerin gelecekteki üniversite yolculuklarında daha bilinçli ve doğru bölüm tercihleri yapabilmelerine katkı sağladı.

KAPANIŞ TÖRENİ VE SERTİFİKA TAKDİMİ

Programın son gününde, katılımcı öğrenciler için bir kapanış töreni düzenlendi. Tören kapsamında genç araştırmacılara katılım belgeleri; GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, bölüm başkanları ve öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

'Bilime İlk Adım GTÜ'de Atılıyor' vizyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.