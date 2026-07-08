Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Emekliler Günü dolayısıyla Emekli Evleri'nde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Pastalar kesildi, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki Emekli Evleri'nde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi.

Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler, Emekli Evleri'nde bayram havası estirdi.

Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur Emekli Evleri'nde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde emekliler hem Dünya Emekliler Günü'nü kutladı, hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar, günün anısına hazırlanan pastayı keserek bu özel günü kutladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım da bu etkinlikte emeklileri yalnız bırakmadı.

EMEKLİLER BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE AKTİF YAŞAMDAN KOPMUYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetleri yalnızca özel günlerle sınırlı kalmıyor. Yıl boyunca sürdürülen sosyal ve kültürel faaliyetler sayesinde, emekliler aktif bir yaşamın parçası olmaya devam ediyor.

Düzenlenen deniz gezileriyle yazın tadını çıkaran emekliler, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında da bir araya gelerek müzikle iç içe vakit geçiriyor.

Bunun yanı sıra kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımaya yönelik gezi programları da emeklilerden yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu etkinlikler; emeklilerin sosyal hayattan kopmadan üretken, aktif ve paylaşımcı bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Dünya Emekliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler de bu birlikteliğin ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu.