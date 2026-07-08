İstanbul Maltepe Belediyesi, 'Yaz Çocuk Tiyatroları'nın ikinci adresi Zümrütevler oldu. Pazar yerinde gelen çocuklar, 'Hansel ve Gretel: Kayıp Ormanlar Ülkesi' isimli tiyatroyu büyük bir keyifle izlerken aileleri de onlara eşlik etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, 'Yaz Çocuk Tiyatroları'nın ikinci gününde onlarca çocuk, Zümrütevler semt pazarında bir araya geldi.

Hansel ve Gretel'in maceralarını modern bir bakış açısıyla ele alan ve yeşile duyulan sevgi, arkadaşlık ve güven temalarıyla harmanlayan 'Hansel ve Gretel: Kayıp Ormanlar Ülkesi' hem güldürdü hem de düşündürdü.

Tiyatro Boz tarafından sahnelenen ve rollerini Emir İnci, Ekin Duygu, Ragıpcan Yılmaz, İlkim Sima Taşkın ve Özgür Karaböcek'in canlandırdığı oyunda oyuncuların performansı büyük beğeni topladı.

Oyunda maceraperest kardeşler Hansel ve Gretel'in bir haritayı takip ederek ormanı kötü kalpli bir cadının büyüsünden kurtarmaya çalışması konu ediliyor.