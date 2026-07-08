Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı coşkusunu 17 ilçeye taşıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan ilçe şenliklerinin ikincisi Gürsu'da gerçekleştirildi. Gürsu Kent Meydanı'nda düzenlenen şenlikte atölye çalışmaları, çocuk oyun alanları, animasyon gösterileri ve kadın kooperatiflerinin satış stantları yer aldı. Aileler ve çocuklar için özenle hazırlanan etkinlik alanları kültürel ve sosyal bağlar güçlenmesine, yerel üreticiler ve kadın girişimcilerin desteklenmesine katkı sağladı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gürsu AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Karaduman da şenlik alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti. İlçe şenliğinde Bursa'nın köklü geçmişini yansıtan mehter gösterisi ve konseri, Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu, tiyatro gösterimi, sihirbaz gösterileri ve çeşitli sahne performansları vatandaşların beğenisine sunuldu. Kültürel içeriklerle dolu eğlenceli bir gün geçiren Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı kapsamında düzenlenen ilçe şenlikleri, 10 Temmuz'da Kestel Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek programla devam edecek.