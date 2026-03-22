Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, sıcak asfalt serim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. İlgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda vakit kaybetmeden harekete geçen Büyükşehir'in yol yapım ekipleri, zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Gece gündüz demeden çalışan ekipler, sorumluluk alanındaki hem ana arterlerde hem de ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ALTYAPISI TAMAMLANAN YOLLARA SICAK ASFALT

Çalışmalar kapsamında Mezitli ilçesinde özellikle altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda yoğunlaşan ekipler, Çankaya Mahallesi'ndeki önemli güzergahlar olan Şahmurlu, Şehit Mehmet Güçlü ve Bozön Caddelerini yenilendi. Deforme olan eski yüzey sökülerek yerine dayanıklı sıcak asfalt serimi yapıldı.

Şahmurlu Caddesi'nde 334,680 ton, Şehit Mehmet Güçlü Caddesi'nde 605,280 ton ve Bozön Caddesi'nde 418,520 ton olmak üzere toplamda 1.358,480 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Ayrıca Şahmurlu Caddesi'nde 1000 metrekare kaldırım imalatı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimini gerçekleştirerek yolları daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getiriyor.

Yenilenen yollar, yapılan çizgi çalışmaları ve düzenlemelerle modern bir görünüme de kavuşuyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alarak çalışma programını şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan her noktaya hızlı şekilde müdahale ederek kent genelinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmayı sürdürecek.