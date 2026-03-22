İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir'in Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Ziyarette, sakinler sunulan hizmetlerden ve Başkan Tugay'ın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Buca'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ve huzurevi yönetimi eşlik etti. Huzurevi sakinleri, Başkan Tugay'ı ziyarette çiçeklerle ve büyük bir sevgiyle karşıladı.

Başkan Tugay, huzurevinin her katını tek tek dolaşarak büyüklerin ellerini öpüp bayramlarını kutladı. Ziyaretini belediye başkanı olarak değil, onların bir evladı ve kardeşi olarak gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Tugay, huzurevi sakinleriyle samimi bir sohbet yaptı. Kendisinden herhangi bir talepleri olup olmadığını soran Başkan Tugay, huzurevi sakinlerinin sağlığı, mutluluğu ve huzurunun her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. İleri yaştaki yurttaşlar, Sosyal Yaşam Kampüsü ücretlerine zam yapılmadığı için Başkan Tugay'a teşekkür etti. Başkan Tugay ise, 'Ben görevde olduğum sürece zam yapılmayacak' dedi.

Başkan Tugay'ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getiren huzurevi sakinleri, 'Çok güzel bir yerde yaşıyoruz; teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, bizi çok mutlu ettiniz. Biz sizden de burada yaşamaktan da çok memnunuz' diyerek duygularını ifade etti. Ziyaret sırasında huzurevi sakinleri, Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.