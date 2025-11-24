Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddet, ayrımcılık ve mobbing ile karşı karşıya kalan kadınlara yönelik güçlendirme politikalarıyla kentte güvenli alanlar oluşturuyor.

MERSİN (İGFA) - Hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddetin farklı biçimleri, ayrımcılık ve mobbing ile karşı karşıya kalan kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin güçlendirme politikaları ile şekillendirdiği hizmetlerle kentte güvenli alanlarını oluşturuyor.

Kadınların kendi hayatını dizayn etmesinde destekçi ve öncü rol oynayan Büyükşehir, kadına yönelik şiddetle mücadelede eşitlik, özgürlük ve güçlendirme temelli politikalarını, kente yaydığı hizmetler aracılığıyla uygulanabilir hale getiriyor.

Kadınların yalnız hissetmeyeceği, kent yaşamı içinde aktif rol alacağı, eşit yurttaşlık temelli tüm haklarını ve kazanımlarını hayatlarına sirayet ettirebileceği bir yerel mekanizma kuran Büyükşehir, her alanda kadınların yanında olmaya devam ediyor.

ŞİDDETE KARŞI KADINLARIN DİRENÇ NOKTASI BÜYÜKŞEHİR ÇATISI

Kadına yönelik şiddete karşı önleyici tedbirler almayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini yerelde sağlamayı, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmasını, haklarının korunmasını kent yaşamında ve tüm birimlerinde hedef edinen Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem kapsayıcı hem de sürdürülebilir politikalarını kentin her noktasında uygulanabilir kılıyor.

Kadınların güvenliği ve haklarının korunması için kentin tüm unsurları ile iş birliğini de sağlayan Büyükşehir, bütüncül destek çalışmalarını güçlendirme politikaları ile pekiştiriyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınların güvenli çatısı haline gelen Mersin Büyükşehir, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde verdiği hizmetler ile öncü oluyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Konukevi şiddet karşısında kadınların ilk durağı haline geliyor.