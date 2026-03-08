1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Denizli İl Koordinasyon Kurulu iş birliğinde önemli bir farkındalık etkinliğine imza atıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'nin katılımıyla düzenlenen seminerde, Japonya'nın afet yönetimi tecrübesi ile Türkiye'deki uygulamalar ele alındı.

JAPON DEPREM UZMANI MORİWAKİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI



DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilen 'Japonya ve Türkiye: İki Ülke Arasındaki Deprem Felaketlerini Önleme Farklılıkları' adlı seminere; Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Öztürk, Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Tuğba Acar Panayır, Büyükşehir bürokratları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (DEBAK) ekibi, mimar ve mühendisler ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, dirençli bir Denizli için bilimsel iş birliğinin ve toplumsal bilincin hayati önemi vurgulandı.



'DİRENÇLİ BİR GELECEK İÇİN BİLİMLE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ'



Seminerin açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, kentin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için bilimsel iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

Marım, Denizli'nin birinci derece deprem bölgesi olduğu gerçeğiyle yüzleşerek bilimi merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsemeleri gerektiğini vurguladı.

Depremin bir kader olarak görülmemesi gerektiğini ve insan hayatını korumanın ancak sağlam yapılar inşa etmekle mümkün olacağını belirten Marım, 'Japonya'nın başarısının sırrı, bilim ve teknolojiyi inançla çatıştırmadan insan hayatını korumak için etkili şekilde kullanmasıdır. Biz de yerel yönetimler olarak, siyasi kaygıları bir kenara bırakıp ortak akılla, mühendislik disiplinlerine bağlı kalarak dirençli bir Denizli inşa etmeye mecburuz; çünkü insanımızı korumak en asli sorumluluğumuzdur' ifadelerini kullandı.



'DEPREMLE MÜCADELE ORTAK BİR BİLİNÇ MESELESİDİR'



TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Öztürk, deprem felaketlerini önlemenin yolunun bilim ve mühendislik disiplinlerinden geçtiğini vurguladı.

Güvenli kentlerin ancak nitelikli yapı üretimi ve etkin denetim mekanizmalarıyla inşa edilebileceğini belirten Öztürk, 'Depremi engellemek mümkün değildir ama bilimsel bilgi ve kamu yararını gözeten bir anlayışla kayıpları en aza indirmek mümkündür. Bu mücadele sadece teknik bir süreç değil; yerel yönetimler, meslek odaları ve toplumun tüm kesimlerinin bir arada hareket etmesini gerektiren kamusal bir görev ve ortak bir bilinç meselesidir. Bilimin ışığında, deprem gerçeğini unutmadan daha güvenli bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.



UYARILARDA BULUNDU, BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI ANLATTI



Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Japonya'nın afet yönetimi konusundaki disiplinli yaklaşımı ile Türkiye'deki mevcut durumu kıyaslayarak çarpıcı tespitlerde bulundu.

Deprem riskine karşı alınması gereken hayati önlemleri sıralayan Moriwaki, Japonya'da deprem eğitiminin anaokulunda başladığını ve yapı güvenliğinin bir tercih değil, vazgeçilmez bir standart olduğunu vurguladı.

Denizli özelinde zemin yapısının önemine dikkat çeken Moriwaki doğru zemine doğru inşaat tekniklerinin uygulanmasının can kurtaracağını belirtti.

Türkiye'de depremin ne zaman, nerede, ne kadar büyüklüğünde olacağı değil, her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Yoshinori Moriwaki, Türkiye ile Japonya arasında pek çok benzer noktaların olduğuna işaret etti.

Moriwaki sunum eşliğinde yaptığı konuşmasında, 35 yıldır Türkiye'de çalışma yaptığını belirterek, 'Dua yapmada farkımız var, biz önce tedbirimizi alıp ondan sonra dua yaparız' dedi.