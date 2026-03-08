MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, 'Yapay Zeka ISP'leri Yeniden Şekillendiriyor, B2H ve B2B Büyümesine Öncülük Ediyor' temalı bir İSP Endüstri Forumu düzenledi. Huawei, etkinlikte, akıllı dünyada küresel ISP'ler için çekirdek ağ yetenekleri oluşturmak üzere yapay zeka ve tamamen optik teknolojileri kullanan ve yeni iş potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Yeni Nesil FAN çözümünü tanıttı.

PRNewswire / BARSELONA, İspanya (İGFA) - Huawei Başkan Yardımcısı ve ISP & Media BU CEO'su York Yue açılış konuşmasında, '2025 itibariyle, yapay zeka konseptten ölçekli dağıtıma geçerek ISP endüstrisini temelden dönüştürecek' dedi. 'Dahili olarak ağ otomasyonunu, zekayı ve operasyonel verimliliği artırırken; harici olarak daha yüksek değerli B2B hizmetlerini ve yeni para kazanma modellerini mümkün kılıyor.' Yue ayrıca ISP'lerin kararlı bir şekilde hareket etmeleri, yapay zekayı temel stratejilerine dahil etmeleri ve akıllı dünyada sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için kendilerini konumlandırmaları gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA + TAMAMEN OPTİK EV GENİŞBANTI: YENİ NESİL AKILLI EVLER İNŞA ETMEK

Akıllı evler bulut oyunları, 8K UHD video akışı ve uzaktan konferans gibi çeşitli uygulamaları içerir. Bunlar, ev genişbantının hızı, istikrarı ve İşletme ve Bakım verimliliği üzerinde daha yüksek gereksinimler oluşturmaktadır. Bunu ele almak için Huawei, Yeni Nesil FAN çözümünü piyasaya sürdü. Yapay zeka merkezli ve cihaz-uç-bulut koordineli bir mimari üzerine inşa edilen bu çözüm, akıllı zamanlama, bağlantı, hizmetler, İşletme ve Bakım içeren kapsamlı bir hizmet sistemi sunar. Kullanıcı deneyimini iyileştirerek ISP'lerin yeni büyüme potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ev bağlantısı için Yeni Nesil FAN çözümü, adresine aşağıdaki üç akıllı özelliği sağlamak için Huawei'nin OptiXstar EG serisi ONT'lerini kullanır:

Akıllı bağlantı: Bu özellik, frekans bantları arasında otomatik geçişe izin verir ve bulut oyunları ve 8K UHD video akışı gibi zorlu görevler için tüm evi kapsayan ve sorunsuz performans sunan 2.000 Mbps'yi aşan Wi-Fi 7 hızları sunar. Akıllı hizmetler: Wi-Fi, iç mekan koşullarını doğru bir şekilde belirlemek ve ev güvenliğini korumak için AI algoritmalarıyla entegre edilmiştir. Akıllı İşletme ve Bakım: Kendi kendine tanılama ve kendi kendine optimizasyon özellikleri, cihazların daha sorunsuz ve daha verimli ağ performansı için arızaları otomatik olarak tespit etmesini ve gidermesini sağlar.

Ev hizmeti farkındalığı için çözüm, yapay zeka odaklı trafik yönetimine sahip MA5800T serisi OLT'leri kullanıyor ve özel SLA garantileriyle farklı akıllı hizmetler için özel ağ yolları sunuyor. Bu da sağlık, eğlence ve uzaktan toplantı senaryolarındaki çeşitli uygulamalar için güvenilir performans sağlar.

Çözüm, tüm senaryolarda akıllı ev deneyimlerini geliştiriyor. ISP'lerin pazarda öne çıkmasına yardımcı olurken kullanıcı sadakatini ve iş değerini artırıyor.

YAPAY ZEKAYI KUCAKLAMAK: ISP'LER İÇİN YENİ VE AKILLI BİR GELECEK SAĞLAMAK

Yapay zekanın iletişim ağlarıyla derin entegrasyonu, endüstriyel inovasyon ve ilerleme için merkezi bir itici güç olarak ortaya çıkmıştır. Hem ev tipi geniş bant hem de kurumsal ağların akıllı dönüşümü çok önemli bir kavşağa ulaştı.

Huawei ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı CTO'su Huang Dachuan, 'Yapay zeka, ISP endüstrisini yeniden şekillendiriyor ve hem B2H hem de B2B sektörlerinde hizmet büyümesini sağlıyor' dedi. 'Yapay zeka terminalleri 2030 yılına kadar yaygınlaşacak. Çok modlu yetenekleri ile işletmelerin maliyetleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olurken, akıllı ve esnek ağlar İşletme ve Bakım verimliliğini ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracaktır.' Huang'a göre Huawei, akıllı dünya için bir ISP ağ mimarisi ortaya koymuştur. 'Bu mimari, Veri Merkezi Optik Çapraz Bağlantısı (DC-OXC), IPv6 üzerinden Segment Yönlendirme (SRv6) ve Optik Çapraz Bağlantı (OXC) gibi teknolojiler aracılığıyla AI bulut DC'lerini, optik erişimi ve IP taşıma özelliklerini entegre ediyor. Aile sağlığı, akıllı evler ve akıllı İşletme ve Bakım gibi senaryoları güçlendirerek müşterilerin akıllı hizmet dönüşümünü gerçekleştirmelerine yardımcı olur,' dedi Huang.

ICT altyapısı ve akıllı terminallerin önde gelen küresel tedarikçisi olan Huawei, yenilikçi ürünler, çözümler ve hizmetlerle 120'den fazla ülke ve bölgede 8.000'den fazla ISP'ye hizmet vermiştir. Huawei, ileriye dönük olarak yapay zeka ve ağ entegrasyonunu geliştirmeye devam ederken, ev geniş bant ve kurumsal ağlar için akıllı yükseltmeleri hızlandırmak üzere küresel müşteriler ve ortaklarla işbirliği yapacak. Şirket, yapay zekayı tüm evlere ve sektörlere taşıyarak gelecekteki akıllı çağ için güçlü bir dijital temel oluşturmayı hedefliyor.

Huawei'in ISP'lere yönelik dijital ve akıllı çözümleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp