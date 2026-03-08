Yeniden Refah Partisi Yunusemre İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, teşkilat mensuplarının ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Baki Çelik, iftar programının teşkilat içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Başkan Mehmet Baki Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Yeniden Refah Partisi Yunusemre İlçe Teşkilatı olarak geleneksel iftar programımızı gerçekleştirdik. İftar programımızın amacı, ailelerimizin ve yönetimimizin kaynaşması, kardeşlik duygusu içinde birbirlerini daha yakından tanımasıdır. Bu yıl yaptığımız iftar programımızın bizim için ayrı bir önemi var. Bu yılki iftar programımızın tüm giderlerini, Yunusemre Siyasi İşler Başkanımız Maşallah Aydemir, bir yıl önce vefat eden babasının hayrına üstlendi. Allah yaptığı hayrı kabul etsin.'

İftar programında konuşan Yeniden Refah Partisi Yunusemre Siyasi İşler Başkanı Maşallah Aydemir ise Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Maşallah Aydemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Bu mübarek Ramazan ayında aynı sofrada buluşmanın huzurunu ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayı; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği müstesna bir zamandır. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin.'

Aydemir, programa katılan tüm teşkilat mensuplarına ve misafirlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.