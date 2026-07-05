Emekli Sendikaları Platformu'nun ilk ortak eylemi Keşan'da gerçekleştirildi. 'Geçinemiyoruz' sloganıyla yürüyen emekliler, en düşük emekli aylığının insanca yaşam koşullarını sağlayacak seviyeye yükseltilmesini ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesini talep etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK/Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası'nın oluşturduğu Emekli Sendikaları Platformu, ilk ortak eylemini Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenledi.

Müze Keşan önünde toplanan emekliler, 'Geçinemiyoruz' sloganları eşliğinde Alparslan Türkeş Meydanı'na yürüdü.

Meydanda platform adına basın açıklamasını Tüm Emekliler Sendikası Keşan Şube Başkanı Ahmet Erkan okudu. Erkan, haziran ayı enflasyon verilerinin emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı yansıtmadığını savunarak, 'Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon açıklanan rakamların çok üzerindedir. Açıklanan enflasyon değil, yaşanan yoksulluktur.' dedi.

Emeklilerin büyük bölümünün açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini öne süren Erkan, elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve sağlık giderleri karşısında maaşların her geçen gün eridiğini ifade etti.

Platform açıklamasında, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların yüksek enflasyonun yanı sıra sosyal güvenlik sistemine ayrılan kaynakların yetersiz olmasından kaynaklandığı ileri sürülerek, bütçede emeklilere daha fazla pay ayrılması gerektiği vurgulandı. Basın açıklamasında ayrıca, en düşük emekli aylığının insanca yaşam düzeyine çıkarılması, bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması, 5510 sayılı Kanun'un emekliler lehine yeniden düzenlenmesi, zamların kök maaş yerine ele geçen maaşa uygulanması ve emeklilerin sendikal örgütlenme hakkının anayasal güvence altına alınması talepleri sıralandı.

21 Haziran'da düzenlenen 'Emeklilerin Ortak Geleceği Çalıştayı' sonrasında kurulan Emekli Sendikaları Platformu'nun ilk ortak eylemi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, emeklilerin hak mücadelesinin ortak bir zeminde sürdürüleceği mesajı verildi. Eylem, 'Geçinemiyoruz', 'Korkmuyoruz', 'Susmuyoruz', 'Mücadele ediyoruz' sloganlarının atılmasıyla sona erdi.