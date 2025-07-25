Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mersin denizinin temiz kalması için tam zamanlı bir şekilde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Hem denizin hem de deniz ekosisteminde bulunan canlıların kirlilikten etkilenmemesi için son teknoloji araç ve ekipmanların yanı sıra, personel desteği ile de gerçekleşen temizlik çalışmaları; insan, tekne ve gemi kaynaklı kirlilikleri en aza indiriyor.

Çoğunluğunu karasal kaynaklı çöp ve plastiklerin oluşturduğu katı ve sıvı atıklar, farklı ekipman ve aletlerle temizleniyor. Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan deniz süpürgesi, konveyör sistemi ile deniz yüzeyindeki atıkları haznesinde toplarken, fiber tekneler ise deniz süpürgesinin giremediği dar alanlarda temizlik işlemi gerçekleştiriyor.

Bir diğer temizlik yöntemi ise personelin rutin olarak günün farklı saatlerinde gözenekli filelerle gerçekleştirdiği temizlik. Ekipler Çamlıbel Balıkçı Barınağı, Atatürk Parkı, Adnan Menderes’in kıyı kesimleri ve Mersin Marina’da deniz yüzeyindeki çöpleri yoğun mesai harcayarak topluyor. İnsanların çöplerini atık ayrıştırma kutularına ya da çöp konteynerlerine atmamasından kaynaklı kirlilik sirkülasyonunun sürdüğü alanlar, ekipler tarafından sürekli kontrol edilerek temizleniyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda bulunan restoran teknelerin katı ve sıvı atıkları da sürekli olarak toplanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden lisanslı Mavi Kart sistemine kaydediliyor. Ekipler, yıl boyu yaptıkları temizlik sonucunda topladıkları atıkları bertaraf tesislerine gönderiyor.

Teymur: “Deniz yüzeyinden yıllık yaklaşık 60 ton çöp topluyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda Gemi Kaptanı olarak görev yapan Pelin Teymur; deniz süpürgesi ile denizdeki atıkları, personel aracılığıyla da kıyı kesimleri ve Mersin Marina’da deniz yüzeyindeki çöpleri gözenekli filelerle topladıklarını belirtti. Deniz süpürgesinin, konveyör sistemiyle her gün 4 metreküplük çöp haznesini doldurduğunu söyleyen Teymur, “Topladığımız çöpleri bertarafa gönderiyoruz. Fiber teknelerimiz de aynı şekilde hizmet veriyor. Büyük süpürgenin giremeyeceği küçük dar alanlara, özellikle tekne aralarına ya da kayalık bölgelere fiber teknelerimiz gidiyor. Fiber teknede personelimiz, el kepçesiyle deniz yüzeyindeki çöpleri topluyor” dedi.

Çamlıbel Balıkçı Barınağı içerisinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden lisanslı Mavi Kart sistemi olarak adlandırılan atık kabul tesisinin olduğunu kaydeden Teymur; teknelerin yağlı atıksularını, sintine sularını ve evsel atıklarını aldıklarını ifade etti. Mavi Kart sistemi ile toplanan atıkların yıllık ortalama rakamlarını da paylaşan Teymur, “Mavi Kart kapsamında, yıllık yaklaşık olarak 120 metreküp civarında evsel atıksu alıyoruz” diye konuştu.

Deniz yüzeyinden günlük olarak temizledikleri atık miktarlarını, Deniz Çöpleri İl Eylem Planı kapsamında kayıt altına aldıklarının bilgisini de aktaran Teymur, “Deniz yüzeyinden yıllık yaklaşık 60 ton çöp topluyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi plajlarında hizmet veren iştirakimiz Denizkızı A.Ş. firmasının da plajlarda sezon boyunca topladığı çöpler kayıt altına alınıp, yine bu eylem planı kapsamında raporlama yapılıyor. Plajlarımızdan çoğunluğu plastik atık olmak üzere, yıllık 60-70 ton atık toplanıyor” ifadelerini kullandı.