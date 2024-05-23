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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.ANKARA (İGFA) - Bugün gözlerin çevrildiği Merkez Bankası'ndan beklene faiz kararı geldi.

Politika faizi beklendiği gibi yüzde 50'de sabit tutuldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 23 Mayıs 2024 Tarihli Para Politikaları Kurulu Kararı'na göre 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit tuttuğunu açıkladı.

Banka, böylelikle iki toplantı üst üste faiz değişikliğine gitmemiş oldu.

Kaynak: igf