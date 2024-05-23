Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.ANKARA (İGFA) - Bugün gözlerin çevrildiği Merkez Bankası'ndan beklene faiz kararı geldi.
Politika faizi beklendiği gibi yüzde 50'de sabit tutuldu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 23 Mayıs 2024 Tarihli Para Politikaları Kurulu Kararı'na göre 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit tuttuğunu açıkladı.
Banka, böylelikle iki toplantı üst üste faiz değişikliğine gitmemiş oldu.
23 Mayıs 2024 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. pic.twitter.com/s6C7WmhkKz — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 23, 2024
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