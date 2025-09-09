Meme kanserine karşı dezavantajlı grupların erken tanı ve tedaviye erişimini artırmayı amaçlayan “Meme Kanseriyle Mücadeleye Destek” hibe programına başvurular başladı. Başvurular da son tarih 22 Eylül.İSTANBUL (İGFA) - Meme kanseri, tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturarak dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olarak öne çıkarken, ülkelerin yüzde 95'inde meme kanseri, kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en yaygın birinci veya ikinci nedeni olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden AstraZeneca ve küresel çapta bağış yapılmasını teşvik eden bir hayır kurumu olan Charities Aid Foundation'ın (CAF) desteğiyle “Meme Kanseriyle Mücadeleye Destek” (Powering Breast Cancer Progress) hibe programı hayata geçirildi. Program, meme kanseriyle mücadelede dezavantajlı hasta gruplarının tedavisini geliştirmeyi hedefleyen yenilikçi ve ilham veren projeler için başvuruları bu sayfa üzerinden almaya başladı.

Destekler özellikle erken tanı ve kapsamlı tedavi süreçlerinin yürütülmesi gibi kritik alanlarda iyileştirme sağlamayı hedefleyen projelere verilecek.

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem, Charities Aid Foundation iş birliğiyle hayata geçiridikleri hibe programı, eşitsizlikleri azaltmaya ve yenilikçi projeler aracılığıyla hastaların doğru zamanda, doğru tedaviye daha kolay bir şekilde ulaşmasına katkıda bulunmaya odaklandığını belirterek, "Hibe programı ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye AstraZeneca'nın web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Başvurular ise başvuru portalından yapılabiliyor. Başvuruların, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü öğle saatine kadar tamamlanmış olması gerekiyor" dedi.