Bilecik Valiliği koordinasyonunda yaklaşan yaz ayları öncesi orman yangınlarına karşı adeta seferberlik ilan edildi. Artan sıcaklıklar ve kuraklık riskine karşı harekete geçen yetkililer, Bilecik'in ciğerlerini korumak için hava müdahale gücünü iki katına çıkardı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'te görev yapan yangın söndürme helikopteri sayısı 1'den 2'ye yükseltildi. Vezirhan bölgesindeki piste konuşlandırılan helikopterler, olası bir yangın ihbarında dakikalar içerisinde havalanarak müdahaleye hazır bekliyor.

Yetkililer, özellikle son yıllarda Türkiye genelinde yaşanan büyük orman yangınlarının ardından erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Dakikaların bile büyük felaketleri önleyebildiği yangınlarda, Bilecik'e kazandırılan yeni hava gücü bölge için kritik bir güvence olarak değerlendiriliyor.

Göreve başlayan hafif sınıf yangın söndürme helikopteri; 500 litre su taşıma kapasitesi, hızlı manevra kabiliyeti ve yaklaşık 3 dakika içinde su yüklemesi yaparak havalanabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Tek pilot ve idare temsilcisinin görev yaptığı helikopter, yangının ilk anlarında alevlerin büyümesini önlemek adına büyük önem taşıyor.

Bölgedeki en güçlü müdahale araçlarından biri olan orta sınıf yangın söndürme helikopteri ise 2 bin 500 litre su taşıma kapasitesiyle devreye giriyor. Çift motorlu yapısı sayesinde daha zorlu koşullarda görev yapabilen helikopter, yaklaşık 8 dakika içerisinde yangın bölgesine ulaşabiliyor. Geçtiğimiz yıl Geçitli-Tuzaklı bölgesinde çıkan orman yangınında tek görevde 54 sorti gerçekleştiren helikopterin başarısı hafızalardaki yerini koruyor.

Her iki helikopterin de havuz, göl, baraj ve nehirlerden su alabilme özelliğine sahip olması, müdahale süresini ciddi ölçüde azaltıyor. Bu sayede yangınlara havadan kesintisiz müdahale imkanı sağlanıyor.

Yetkililer vatandaşlara da önemli çağrılarda bulunarak, özellikle yaz aylarında anız yakılması, ormanlık alanlarda ateş yakılması ve sigara izmariti atılması gibi ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı.

Bilecik'te alınan bu güçlü önlemlerle birlikte, hem orman varlığının korunması hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Özellikle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği yaz döneminde, hava destekli müdahale kapasitesinin artırılması 'hayati bir yatırım' olarak değerlendiriliyor.