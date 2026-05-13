Kayseri Talas Belediyesi, çevre ve insan sağlığını önceleyen belediyecilik anlayışıyla zararlılarla mücadelede yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen kapsamlı ilaçlama çalışmaları kapsamında bu kez ağaçlara yönelik 'arborjet' sistemi adı verilen enjeksiyonlu koruma uygulanmaya başlandı.İlçe genelinde çöplük, gübrelik, metruk alanlar, su birikintileri, parklar, bahçeler ve mesire alanlarında halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama seferberliğini aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, kullanılan ilaçların çevreye zarar vermemesi ve ekolojik dengeyi korumasına da büyük önem veriyor. Bu anlayış doğrultusunda Talas Belediyesi, zararlılarla mücadelede Türkiye'de örnek gösterilecek modern bir yöntemi daha hayata geçirdi. Özellikle park, bahçe ve yeşil alanlardaki ağaçlarda görülen afit ve benzeri zararlılara karşı kullanılan 'arborjet' sistemiyle ilaç, doğrudan ağacın gövdesine enjekte ediliyor. 2025 yılında demo uygulamaları başarıyla tamamlanan sistem, 2026 yılı itibarıyla aktif şekilde kullanılmaya başlandı. Uygulama kapsamında ağacın gövdesine açılan küçük bir noktadan verilen ilaç, sistemik yöntemle ağacın tüm yapraklarına kadar nüfuz ederek etkisini gösteriyor. Böylece dışarıdan pulverizasyon veya ULV yöntemiyle yapılan ilaçlamalarda yaşanabilecek; ilaçların oturma alanlarına, çimlere ya da çevredeki diğer canlılara temas etmesi gibi risklerin de önüne geçiliyor. Yaklaşık bir yıl etkisini sürdüren sistem sayesinde hem ağaçlarda şire ve hastalığa neden olan vektörler ortadan kaldırılıyor hem de ilave ilaçlama ihtiyacı minimuma indiriliyor. Çevre dostu yapısının yanında ekonomik avantaj da sağlayan uygulama, Talas Belediyesi'nin sürdürülebilir çevre politikalarına önemli katkı sunuyor. 'ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI' Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çevreyi ve insan sağlığını önceleyen uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, 'Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve doğanın korunması bizim önceliğimiz. Teknolojiyi ve yenilikçi yöntemleri belediyecilik hizmetlerine entegre ederek hem çevreyi koruyor hem de daha etkili mücadele yürütüyoruz. Talas Belediyesi olarak doğaya saygılı, insan odaklı uygulamalarımızı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

