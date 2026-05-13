Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Kurulu'nda su faturalarında ortalama yüzde 15 oranında indirime gidileceğinin müjdesini verdi.

MANİSA (İGFA) - Planlanan düzenlemenin detaylarını aktaran Başkan Besim Dutlulu, su tüketim kademelerinde yapılacak değişiklikle faturaların aşağı çekileceğini belirtti.

Birinci kademenin 10 metreküpten 12 metreküpe, ikinci kademenin ise 20 metreküpten 22 metreküpe çıkarılacağını ifade eden Dutlulu, bu hamleyle toplamda 48 bin 786 abonenin ödemelerinde hissedilir bir düşüş yaşanacağını vurguladı.

Ayrıca abonelik süreçlerindeki mali yükü hafifletmek adına depozito bedellerinde 5 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanacağını belirten Başkan Dutlulu, özellikle mekanik sayaca geçmek isteyen vatandaşların üzerindeki maliyet baskısını azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

MALİYETİN ÇOK ALTINDA FİYATLANDIRMA YAPIYORUZ

Artan elektrik maliyetlerine rağmen halkı koruyan bir politika izlediklerini söyleyen Başkan Dutlulu, suyun maliyetinin çok altında bir bedelle vatandaşa ulaştırıldığını ifade etti.

Şehrin su sorununu kökten çözmek için baraj yatırımlarının kritik önemde olduğunu hatırlatan Dutlulu, Gürdük Barajı'nın isale hattının tamamlanmasıyla Akhisar'ın sorununun çözüleceğini, Manisa merkez için de yeni baraj projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teşekkür eden Başkan Dutlulu, baraj yatırımlarının artmasıyla birlikte su maliyetlerinin de kalıcı olarak düşeceğini sözlerine ekledi.

MASKİ'DEN 7/24 KESİNTİSİZ HİZMET VURGUSU

Genel kurulda faaliyet raporuna ilişkin sunum yapan MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ise mali disiplin ve kaynak yönetimine dikkat çekti.

1 milyon 477 bin nüfusa 2 bin 261 personel ile kesintisiz hizmet verdiklerini belirten Kılıç, iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine karşı su arzı güvenliğini en stratejik hedef olarak belirlediklerini ifade etti.