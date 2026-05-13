Adalet Bakanlığı'nın konkordato başvurularında istenen belgelere ilişkin yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle finansal raporlama standartları ve denetim süreçlerine yeni hükümler getirildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle konkordato başvurularında kullanılacak finansal raporlama çerçevesi yeniden belirlendi. Buna göre bağımsız denetime tabi şirketler, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacak. Bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler için ise Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı esas alınacak.

Yönetmelikte ayrıca konkordato talebine eklenecek belgeler arasında yer alan 'makul güvence veren denetim raporu'nun iki nüsha halinde sunulması zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeyle bağımsız denetim kuruluşlarına da yeni bildirim yükümlülükleri getirildi. Buna göre denetim kuruluşları, hazırlanan raporu imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda olacak. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü de dava açılmasının ardından raporu gecikmeksizin kuruma iletecek.